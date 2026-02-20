Трамп рассматривает возможность ограниченных ударов по Ирану

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассмотрит вопрос о возможности ограниченных ударов по Ирану.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в пятницу, 20 февраля, его цитирует AP, пишет "Европейская правда".

У Трампа спросили, рассматривает ли он ограниченные удары по Ирану, поскольку две страны ведут переговоры по ядерной программе Тегерана и другим вопросам.

"Могу сказать, что я рассматриваю это", – ответил на это американский президент.

СМИ сообщали, что американские военные готовы нанести удар по Ирану уже в ближайшие выходные и президент США Дональд Трамп об этом проинформирован, однако решение он еще не принял.

По данным издания Axios, Соединенные Штаты якобы очень близки к решению о масштабной военной операции против Ирана и она может начаться уже вскоре.

Иран тем временем предупредил, что будет атаковать американские базы на Ближнем Востоке, если Вашингтон решится на применение военной силы.