Британія очікує на збереження "привілейованого" статусу у торгівлі із США

Уряд Великої Британії заявив, що очікує "продовження привілейованого торговельного становища з США" після того, як Верховний суд визнав незаконними мита президента Дональда Трампа.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Верховний суд США 20 лютого визнав незаконними масштабні глобальні тарифи президента Дональда Трампа.

Мова йде про тарифи, які Трамп оголосив на початку квітня 2025 року проти майже всіх країн світу. Глава Білого дому запровадив мита від 10% до 50% на імпорт до США залежно від країни походження для подолання дефіциту Сполучених Штатів.

За такого рішення Трампа на Британію поширювалося базове 10-відсоткове мито.

"Це питання має вирішувати США, але ми продовжимо підтримувати британські підприємства, коли будуть оголошені подальші подробиці. Велика Британія користувалася найнижчими взаємними митами у світі, і за будь-якого сценарію ми очікуємо, що наша привілейована торговельна позиція з США збережеться", – заявив представник британського уряду.

Також він наголосив, що країна буде співпрацювати із адміністрацією, щоб зрозуміти, як це рішення вплине на мита для Великої Британії та решти світу.

Однак Вільям Бейн, голова відділу торгової політики Британської торгової палати, заявив, що це рішення "майже не прояснює ситуацію для бізнесу", вказавши, що президент теоретично може скористатися Законом про торгівлю 1974 року, щоб ввести ще вищі тарифи для Великої Британії.

"Рішення суду також викликає питання щодо того, як американські імпортери можуть повернути вже сплачені збори і чи можуть британські експортери також отримати частину будь-якої знижки залежно від комерційних умов торгівлі", – додав він.

За даними ЗМІ, Трамп назвав рішення Верховного суду, яке визнало його тарифи незаконними, "ганьбою".

А Європейський Союз ретельно аналізує рішення Верховного суду щодо незаконності мит Трампа.