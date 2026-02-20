Великобритания ожидает сохранения "привилегированного" статуса в торговле с США

Правительство Великобритании заявило, что ожидает "продления привилегированного торгового положения с США" после того, как Верховный суд признал незаконными пошлины президента Дональда Трампа.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Верховный суд США 20 февраля признал незаконными масштабные глобальные тарифы президента Дональда Трампа.

Речь идет о тарифах, которые Трамп объявил в начале апреля 2025 года против почти всех стран мира. Глава Белого дома ввел пошлины от 10% до 50% на импорт в США в зависимости от страны происхождения для преодоления дефицита Соединенных Штатов.

При таком решении Трампа на Великобританию распространялась базовая 10-процентная пошлина.

"Этот вопрос должен решать США, но мы продолжим поддерживать британские предприятия, когда будут объявлены дальнейшие подробности. Великобритания пользовалась самыми низкими взаимными пошлинами в мире, и при любом сценарии мы ожидаем, что наша привилегированная торговая позиция с США сохранится", – заявил представитель британского правительства.

Также он подчеркнул, что страна будет сотрудничать с администрацией, чтобы понять, как это решение повлияет на пошлины для Великобритании и остального мира.

Однако Уильям Бейн, глава отдела торговой политики Британской торговой палаты, заявил, что это решение "почти не проясняет ситуацию для бизнеса", указав, что президент теоретически может воспользоваться Законом о торговле 1974 года, чтобы ввести еще более высокие тарифы для Великобритании.

"Решение суда также вызывает вопросы о том, как американские импортеры могут вернуть уже уплаченные сборы и могут ли британские экспортеры также получить часть любой скидки в зависимости от коммерческих условий торговли", – добавил он.

По данным СМИ, Трамп назвал решение Верховного суда, которое признало его тарифы незаконными, "позором".

А Европейский Союз тщательно анализирует решение Верховного суда о незаконности пошлин Трампа.