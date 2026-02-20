CNN: Трамп назвав рішення Верховного суду щодо його тарифів "ганьбою"

Президент США Дональд Трамп назвав рішення Верховного суду, яке визнало його тарифи незаконними, "ганьбою".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", стало відомо CNN.

Трамп сказав про це під час сніданку в Білому домі з губернаторами, за словами двох осіб, знайомих з його заявами.

За словами однієї з цих осіб, він назвав рішення "ганьбою" та повідомив присутнім, що має запасний план. Посадовці в адміністрації Трампа готувалися до поразки у Верховному суді, запевняючи президента, що якщо суд скасує його тарифи, будуть інші способи їх впровадження.

За словами кількох осіб, знайомих з його висловлюваннями, президент останніми тижнями в приватному колі гнівно скаржився, що Верховний суд занадто довго приймає рішення.

Він також постійно міркував над тим, яке рішення ухвалить суд, повідомило джерело, знайоме з ситуацією. У якийсь момент Трамп сказав, що не думає, що Верховний суд ухвалить рішення проти мит, зважаючи на те, скільки стоїть на кону.

Верховний суд США 20 лютого визнав незаконними масштабні глобальні тарифи президента Дональда Трампа.

Мова йде про тарифи, які Трамп оголосив на початку квітня 2025 року проти майже всіх країн світу. Глава Білого дому запровадив мита від 10% до 50% на імпорт до США залежно від країни походження для подолання дефіциту Сполучених Штатів.

Методика, за якою Трамп визначав розмір торговельних тарифів, викликала подив у багатьох. З’явилися навіть припущення, що до її створення міг бути причетний ChatGPT. Окремі економісти зазначали, що сам підхід до розрахунку тарифів не витримує жодної серйозної критики.

Європейський Союз ретельно аналізує рішення Верховного суду щодо незаконності мит Трампа.