Військовий отримав смертельне поранення в казармах Парижу, є заарештовані
У Франції загинув військовий після того, як випадково отримав поранення під час вечірки; внаслідок інциденту є заарештовані.
Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".
Як заявив прокурор французької столиці, солдат, який ідентифікований як Александр Ланкбін, помер після того, як випадково отримав поранення в голову під час вечірки з іншими солдатами в казармах поблизу Парижа.
За його словами, інцидент стався 14 лютого у військовому навчальному госпіталі Персі в Кламарі.
Зазначається, що попри те, що вживання алкоголю на території закладу заборонено, кілька солдатів дістали алкоголь і пили його протягом вечора.
За словами прокурора, під час гри, спрямованої на перевірку реакції людей, стався постріл із зарядженого пістолета, і куля влучила Ланкбіну в голову. Його доставили до лікарні, але він помер від отриманих поранень.
Чотирьох солдатів заарештували за цей інцидент.
Того ж вечора під Тріумфальною аркою Парижа чоловік напав з гострими предметами на одного з жандармів і загинув внаслідок застосування зброї іншим правоохоронцем.
У січні суд у Гамбурзі помістив у психлікарню жінку, яка поранила ножем 15 людей на вокзалі.
Також у січні шість осіб постраждали в результаті нападу з ножем під час демонстрації в Антверпені.