Военный получил смертельное ранение в казармах Парижа, есть арестованные

Во Франции погиб военный после того, как случайно получил ранение во время вечеринки; в результате инцидента есть арестованные.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как заявил прокурор французской столицы, солдат, идентифицированный как Александр Ланкбин, скончался после того, как случайно получил ранение в голову во время вечеринки с другими солдатами в казармах недалеко от Парижа.

По его словам, инцидент произошел 14 февраля в военном учебном госпитале Перси в Кламаре.

Отмечается, что несмотря на то, что употребление алкоголя на территории заведения запрещено, несколько солдат достали алкоголь и пили его в течение вечера.

По словам прокурора, во время игры, направленной на проверку реакции людей, произошел выстрел из заряженного пистолета, и пуля попала Ланкбину в голову. Его доставили в больницу, но он скончался от полученных ранений.

Четырех солдат арестовали за этот инцидент.

В тот же вечер под Триумфальной аркой Парижа мужчина напал с острыми предметами на одного из жандармов и погиб в результате применения оружия другим правоохранителем.

В январе суд в Гамбурге поместил в психбольницу женщину, которая ранила ножом 15 человек на вокзале.

Также в январе шесть человек пострадали в результате нападения с ножом во время демонстрации в Антверпене.