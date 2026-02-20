Чехия присоединилась к бойкоту Паралимпиады из-за участия россиян и белорусов

Чешские паралимпийцы не будут участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр, поскольку осуждают допуск параспортсменов стран-агрессоров – России и Беларуси – к участию в Играх под национальными флагами и символикой.

Об этом пишет Novinky, передает "Европейская правда".

"Пока продолжается агрессия в Украине, российские и белорусские спортсмены не имеют места на международных соревнованиях", – заявил Чешский паралимпийский комитет.

Паралимпийцы подчеркнули, что спорт – это не только результаты, но и ценности, которые российская агрессия в Украине полностью отрицает.

"Поэтому мы присоединимся к украинской команде в бойкоте церемонии открытия", – отметили они.

Паралимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 15 марта.

Правительство Италии, которая принимает зимние соревнования, выступило против допуска российских и белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх в Милане-Кортини.

Также писали, что представители Эстонского паралимпийского комитета и Министерства культуры не будут участвовать в официальных церемониях зимних Паралимпийских игр.

О бойкоте церемонии открытия Паралимпиады из-за участия россиян и белорусов заявили ранее в Еврокомиссии.