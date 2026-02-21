В Париже из-за "бомбы" эвакуировали Монпарнасскую башню и престижный ВУЗ

Вечером в пятницу в Париже объявляли эвакуацию в престижном учебном заведении Sciences Po и Монпарнасской башни после сообщений о якобы заложенной взрывчатке.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Около 18 часов вечера поступили сообщения о якобы заложенной взрывчатке во многих местах столицы – в том числе Институте политических исследований Sciences Po и Монпарнасской башне – 59-этажном небоскребе, где расположены преимущественно офисы.

Проверка не выявила никакой угрозы, после чего доступ в заведения восстановили.

Ранее на этой неделе из-за фальшивого заминирования эвакуировали офис ультралевой партии "Непокоренная Франция". Угроза поступила на фоне обостренного внимания к партии после резонансной гибели ультраправого активиста в драке во время конференции в университете в Лионе, где выступала одна из самых известных членов политсилы.

Осенью 2025 года в Польше задержали причастных к сотням фальшивых "заминирований".