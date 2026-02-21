Естонія готова посилити умови видачі тимчасових посвідок на проживання росіянам

Естонія готова переглянути і, за необхідності, посилити практику видачі тимчасових дозволів на проживання громадянам Росії та Білорусі.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Таро у відповідь на запит депутатки Європейського парламенту Яни Тоом, передає "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Минулого тижня Тоом направила Таро запит про порядок видачі тимчасових дозволів на проживання громадянам Росії та Білорусі. За даними Міністерства внутрішніх справ, станом на 9 січня 2026 року в Естонії проживали 7 797 громадян Росії та 1 476 громадян Білорусі з тимчасовими посвідками на проживання – всього 9 273 особи.

У своєму запиті депутатка цікавилася, як особи з "неясним минулим" (цитата Ігоря Таро від 29 січня) отримали право на тимчасове проживання, з огляду на заплановані законодавчі зміни, які обмежать можливість купівлі нерухомості для громадян РФ і РБ без довгострокового дозволу на проживання.

Міністр Ігор Таро підкреслив у своїй відповіді, що видача тимчасової посвідки на проживання в Естонії відбувається в суворій відповідності до законодавства, включаючи перевірку дотримання всіх умов і відсутність підстав для відмови.

"Відповідно до принципів міжнародного права, держава має право приймати рішення про в'їзд, перебування та висилку іноземця. Тому процес розгляду заяви на отримання тимчасової посвідки на проживання не означає автоматично, що посвідка на проживання буде надана при дотриманні певних умов, а є в кожному конкретному випадку дискреційним рішенням", – додав Таро.

При цьому міністр особливо наголосив на готовності посилити критерії видачі тимчасової посвідки на проживання громадянам Росії та Білорусі.

"На підставі вашого запиту ми проаналізуємо критерії та практику надання тимчасових посвідок на проживання громадянам Росії та Білорусі і, за необхідності, посилимо їх", – резюмував Таро.

Наприкінці січня стало відомо про намір МВС заборонити купівлю нерухомості громадянам Російської Федерації та Білорусі без довгострокового дозволу на проживання. Цей крок може торкнутися близько 10 000 іноземців.

У Литві опозиційні консерватори пропонують внести поправки до конституції, які заборонять громадянам Росії та Білорусі, які постійно проживають у Литві, голосувати та бути обраними до муніципальних рад.