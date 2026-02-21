Эстония готова ужесточить условия выдачи временных видов на жительство россиянам

Эстония готова пересмотреть и, при необходимости, ужесточить практику выдачи временных видов на жительство гражданам России и Беларуси.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Таро в ответ на запрос депутата Европейского парламента Яны Тоом, передает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

На прошлой неделе Тоом направила Таро запрос о порядке выдачи временных разрешений на проживание гражданам России и Беларуси. По данным Министерства внутренних дел, по состоянию на 9 января 2026 года в Эстонии проживали 7 797 граждан России и 1 476 граждан Беларуси с временными видами на жительство – всего 9 273 человека.

В своем запросе депутат интересовалась, как лица с "неясным прошлым" (цитата Игоря Таро от 29 января) получили право на временное проживание, учитывая запланированные законодательные изменения, которые ограничат возможность покупки недвижимости для граждан РФ и РБ без долгосрочного вида на жительство.

Министр Игорь Таро подчеркнул в своем ответе, что выдача временного вида на жительство в Эстонии происходит в строгом соответствии с законодательством, включая проверку соблюдения всех условий и отсутствие оснований для отказа.

"В соответствии с принципами международного права, государство имеет право принимать решения о въезде, пребывании и высылке иностранца. Поэтому процесс рассмотрения заявления на получение временного вида на жительство не означает автоматически, что вид на жительство будет предоставлен при соблюдении определенных условий, а является в каждом конкретном случае дискреционным решением", – добавил Таро.

При этом министр особо подчеркнул готовность ужесточить критерии выдачи временного вида на жительство гражданам России и Беларуси.

"На основании вашего запроса мы проанализируем критерии и практику предоставления временных видов на жительство гражданам России и Беларуси и, при необходимости, ужесточим их", – резюмировал Таро.

В конце января стало известно о намерении МВД запретить покупку недвижимости гражданам Российской Федерации и Беларуси без долгосрочного вида на жительство. Этот шаг может коснуться около 10 000 иностранцев.

В Литве оппозиционные консерваторы предлагают внести поправки в конституцию, которые запретят гражданам России и Беларуси, постоянно проживающим в Литве, голосовать и быть избранными в муниципальные советы.