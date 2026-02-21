Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину, если не будет восстановлен транзит нефти по нефтепроводу "Дружба".

Об этом он сказал на мероприятии с активистами партии "Фидес" в городе Бекешчаба, передает "Европейская правда" со ссылкой на Telex

Он получил несколько вопросов от аудитории о нефтепроводе "Дружба", который был поврежден россиянами, но венгерское правительство обвинило Украину в перебоях с поставками. По словам Орбана, цель украинцев – создать экономический хаос и энергетическую чрезвычайную ситуацию в Венгрии, а также привести к поражению партии "Фидес" на апрельских выборах. "Хаос в сознании украинцев – это путь к победе оппозиции на выборах", – сказал Орбан.

Он не исключил, что если украинцы не возобновят транзит по нефтепроводу, Венгрия прекратит поставки электроэнергии в Украину.

"Значительная часть электроэнергии поступает в Украину из Венгрии. Если мы это остановим, могут произойти плохие вещи", – сказал он.

"Конечно, мы делаем некоторые ошибки, но нельзя сказать, что мы грубые или безмозглые. Мы точно знаем, как справиться с такой ситуацией, и мы справимся. Каждому, кто нас укусит, выбьют зубы", – угрожал Орбан украинцам.

Венгрия является важным поставщиком электроэнергии для Украины, доля импорта из Венгрии достигала 50% в общей структуре импорта электроэнергии в феврале 2026 года. По оценкам ExPro, Украина в 2025 году импортировала около 1,4 млн МВт-ч из Венгрии, что составляет 42% всего импорта.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что инициирует прекращение экспорта электроэнергии из Словакии в Украину, если Украина до понедельника не обеспечит возобновление транзита российской нефти в Словакию.

Роберт Фицо хочет направить мониторинговую миссию на место повреждения нефтепровода "Дружба" в Бродах, чтобы получить экспертную оценку повреждений.

Подробнее на эту тему – в статье "Конец "Дружбе": что стоит за угрозами Орбана и Фицо и какую ошибку совершила Украина".