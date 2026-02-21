Зеленський скоординував з Рютте основні питання дипломатичної роботи

Президент Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з генсеком НАТО Марком Рютте.

Про це він написав у соцмережах, передає "Європейська правда".

"Говорив із Марком Рютте. Скоординували позиції з усіх ключових питань нашої дипломатичної роботи", – написав Зеленський.

Він розповів генсеку про підготовку наступного тристороннього формату з США та Росією і те, що українській стороні відомо про можливі зміни позицій сторін.

"Обговорили ситуацію в енергетиці й потребу подальшої роботи за програмою PURL. Вдячний кожній європейській країні, яка інвестує в наш захист через PURL", – написав Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський після зустрічей у Женеві сказав, що бачить прогрес в перемовинах за військовим напрямком, але не політичним.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц бачить мало шансів на швидке завершення російсько-української війни шляхом переговорів.