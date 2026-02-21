Зеленский скоординировал с Рютте основные вопросы дипломатической работы

Президент Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте.

Об этом он написал в соцсетях, передает "Европейская правда".

"Говорил с Марком Рютте. Скоординировали позиции по всем ключевым вопросам нашей дипломатической работы", – написал Зеленский.

Он рассказал генсеку о подготовке следующего трехстороннего формата с США и Россией и о том, что украинской стороне известно о возможных изменениях позиций сторон.

"Обсудили ситуацию в энергетике и необходимость дальнейшей работы по программе PURL. Благодарен каждой европейской стране, которая инвестирует в нашу защиту через PURL", – написал Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский после встреч в Женеве сказал, что видит прогресс в переговорах по военному направлению, но не по политическому.

Канцлер Германии Фридрих Мерц видит мало шансов на быстрое завершение российско-украинской войны путем переговоров.