Эксглава МИД Словакии об угрозах Фицо Украине: цинизм без сочувствия

Эксминистр иностранных дел Словакии Иван Корчок осудил угрозы словацкого премьера Роберта Фицо остановить экспорт электроэнергии в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Dennik N.

"Я прошу премьер-министра не злоупотреблять нашей страной, чтобы шантажировать гражданских граждан, которые мерзнут в темноте", – заявил политик из оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия".

"Невероятно. Роберт Фицо угрожает Украине прекращением аварийных поставок электроэнергии, поскольку она не возобновила транзит российской нефти, который был прерван после российских атак. Таким образом, он угрожает стране, энергетическая инфраструктура которой систематически разрушается Россией, где люди месяцами живут без тепла и света, в холоде и на грани гуманитарной катастрофы. И все это за несколько дней до 4-й годовщины этой бессмысленной войны. Это не суверенная внешняя политика – это цинизм без сочувствия", – заявил бывший министр иностранных дел.

Фицо заявил, что инициирует прекращение экспорта электроэнергии из Словакии в Украину, если Украина до понедельника не обеспечит возобновление транзита российской нефти в Словакию.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину.

Фицо хочет отправить мониторинговую миссию на место повреждения нефтепровода "Дружба" в Бродах, чтобы получить экспертную оценку повреждений.

