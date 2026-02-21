Партія Мерца закликає заборонити соціальні мережі для дітей до 14 років

Керівна партія Німеччини Християнсько-демократичний союз підтримала заборону соціальних мереж для дітей та молоді до 14 років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

На партійній конференції в суботу делегати переважною більшістю голосів прийняли компромісну пропозицію, яка спочатку передбачала мінімальний вік 16 років. Згідно з пропозицією, провайдери також будуть піддаватися значним штрафам, якщо не впровадять ефективні системи перевірки віку.

ХДС керується "переконанням, що діти та підлітки є особливо вразливими в цифровій сфері", йдеться в резолюції. "Ми закликаємо федеральний уряд ввести законодавчий віковий ценз у 14 років для користування соціальними мережами" – йдеться у тексті. Крім того, слід враховувати "особливу потребу в захисті до 16 років у цифровій сфері".

Резолюція закликає операторів платформ "запровадити ефективну та технічно надійну систему перевірки віку". Простої самодекларації, наприклад, за допомогою "перевірки на основі кліків", недостатньо. Поряд з віковими обмеженнями, необхідно посилити освіту в галузі медіаграмотності в школах.

Партійна конференція ХДС вимагає "значних штрафів для операторів платформ у випадках систематичного або недбалого обходу перевірки віку". Повторні порушення повинні каратися "аж до тимчасового обмеження використання послуг провайдерами". ХДС також наполягає на гармонізації правил у всьому ЄС, щоб запобігти обходу через інші держави-члени.

Резолюція також закликає до "зобов'язань щодо прозорості алгоритмів". У ній зазначається, що "необхідні обов'язкові правові норми, щоб зробити алгоритмічні рішення зрозумілими". "Функціонування алгоритмів рекомендацій, а також їх вплив на демократичний дискурс" повинні бути прозорими. Крім того, резолюція вимагає "значних штрафів для тих, хто розміщує або толерує незаконний контент на платформах".

У німецькому Бундестазі виступили за заборону соціальних мереж для дітей віком до 14 років, а прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що уряд планує ухвалити законодавство, яке б регулювало доступ до соціальних мереж для дітей та використання чат-ботів зі штучним інтелектом, протягом кількох місяців.