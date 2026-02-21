Партия Мерца призывает запретить социальные сети для детей до 14 лет

Правящая партия Германии Христианско-демократический союз поддержала запрет социальных сетей для детей и молодежи до 14 лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

На партийной конференции в субботу делегаты подавляющим большинством голосов приняли компромиссное предложение, которое изначально предусматривало минимальный возраст 16 лет. Согласно предложению, провайдеры также будут подвергаться значительным штрафам, если не внедрят эффективные системы проверки возраста.

ХДС руководствуется "убеждением, что дети и подростки особенно уязвимы в цифровой сфере", говорится в резолюции. "Мы призываем федеральное правительство ввести законодательный возрастной ценз в 14 лет для пользования социальными сетями", – говорится в тексте. Кроме того, следует учитывать "особую потребность в защите до 16 лет в цифровой сфере".

Резолюция призывает операторов платформ "ввести эффективную и технически надежную систему проверки возраста". Простой самодекларации, например, с помощью "проверки на основе кликов", недостаточно. Наряду с возрастными ограничениями, необходимо усилить образование в области медиаграмотности в школах.

Партийная конференция ХДС требует "значительных штрафов для операторов платформ в случаях систематического или небрежного обхода проверки возраста". Повторные нарушения должны наказываться "вплоть до временного ограничения использования услуг провайдерами". ХДС также настаивает на гармонизации правил во всем ЕС, чтобы предотвратить обход через другие государства-члены.

Резолюция также призывает к "обязательствам по прозрачности алгоритмов". В ней отмечается, что "необходимы обязательные правовые нормы, чтобы сделать алгоритмические решения понятными". "Функционирование алгоритмов рекомендаций, а также их влияние на демократический дискурс" должны быть прозрачными. Кроме того, резолюция требует "значительных штрафов для тех, кто размещает или терпит незаконный контент на платформах".

В немецком Бундестаге выступили за запрет социальных сетей для детей в возрасте до 14 лет, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что правительство планирует принять законодательство, которое бы регулировало доступ к социальным сетям для детей и использование чат-ботов с искусственным интеллектом, в течение нескольких месяцев.