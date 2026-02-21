В Словакии заявили, что Роберт Фицо угрожает Украине по указанию России

В Словакии оппозиционная партия "Свобода и солидарность" (SaS) раскритиковала премьера Роберта Фицо за угрозы перекрыть поставки электроэнергии Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Dennik N.

"Этот шаг является не только моральным поражением, но и чисто экономическим нонсенсом", – так партия реагирует на возможность прекращения поставок электроэнергии. Она призывает правительство серьезно заняться диверсификацией поставок нефти.

"Роберт Фицо снова становится продолжением руки Москвы и открыто саботирует Украину в то время, когда она сталкивается с самой суровой зимой и российскими атаками на энергетику. Этот ультиматум касается не нефти, а позора для Словакии – мы потеряем деньги за электроэнергию, потеряем авторитет в ЕС и снова покажем миру, что мы на неправильной стороне истории. Фицо не хочет помогать своим соседям, он хочет им навредить. Это не политика, это живая измена", – заявил председатель SaS Бранислав Грёлинг.

"Угроза Фицо отключить Украину от электроснабжения – это логический нонсенс. Без электроэнергии поврежденную "Дружбу" трудно отремонтировать, а без стабильного электроснабжения даже насосные станции не могут надежно работать. Премьер-министр заводит себя и всю Словакию в ловушку – если Украина не будет иметь электроэнергии для ремонта инфраструктуры, нефть никогда не потечет. А мы продолжим сидеть здесь на запасах из аварийных резервов", – сказал депутат партии Кароль Галек.

Фицо заявил, что инициирует прекращение экспорта электроэнергии из Словакии в Украину, если Украина до понедельника не обеспечит возобновление транзита российской нефти в Словакию.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину.

Фицо хочет направить мониторинговую миссию на место повреждения нефтепровода "Дружба" в Бродах, чтобы получить экспертную оценку повреждений.

Подробнее на эту тему – в статье "Конец "Дружбе": что стоит за угрозами Орбана и Фицо и какую ошибку совершила Украина".