В МИД заявили Фицо и Орбану, чтобы отправляли свои ультиматумы в Кремль

В МИД заявили, что Украина отвергает и осуждает ультиматумы и шантаж со стороны руководства правительств Венгрии и Словацкой Республики в связи с работой нефтепровода "Дружба".

Об этом говорится в заявлении, обнародованном 21 февраля, сообщает "Европейская правда".

В МИД отметили, что действия Будапешта и Братиславы, которые угрожают остановить поставки электроэнергии, являются провокационными, безответственными и ставят под угрозу энергетическую безопасность всего региона.

В министерстве подчеркнули, что Украина находится в постоянном контакте с представителями Европейской комиссии по поводу повреждений энергетической инфраструктуры, нанесенных ежедневными российскими ударами.

"Мы также довели информацию о последствиях этих атак на инфраструктуру нефтепровода "Дружба" до правительств Венгрии и Словакии. Под ежедневными угрозами новых ракетных атак продолжаются работы по обеспечению безопасности и стабилизации. Также Украина предложила альтернативные пути решения вопроса поставок нероссийской нефти в эти страны", – говорится в заявлении МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Украина всегда была, есть и будет надежным энергетическим партнером ЕС и транзитером энергоресурсов.

В то же время Украина рассматривает возможность задействовать "Механизм раннего предупреждения", предусмотренный Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

"Мы призываем правительства Венгрии и Словацкой Республики к конструктивному взаимодействию и ответственному поведению. Ультиматумы следует отправлять в Кремль, а точно не в Киев", – заявили в МИД Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину, если не будет восстановлен транзит нефти по нефтепроводу "Дружба".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что инициирует прекращение экспорта электроэнергии из Словакии в Украину, если Украина до понедельника не обеспечит возобновление транзита российской нефти в Словакию.

