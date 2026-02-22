Віткофф розповів про відвертість Путіна на зустрічах з ним

Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що правитель Росії Владімір Путін завжди був відвертим із ним на зустрічах щодо російсько-української війни.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Віткофф сказав у інтерв’ю Fox News.

Спецпредставник американського президента, говорячи про своє спілкування віч-на-віч із Владіміром Путіним заявив, що зазнавав критики за свої зустрічі з російським правителем.

"Він завжди був зі мною відвертим. І коли я це кажу, на мене нападають. Але це правдиве твердження. Він сказав мені, які його червоні лінії. Знаєте, на мене нападали за те, що я вісім разів зустрічався з ним", – заявив Віткофф.

Проте він наполіг, що зустрічі були необхідні для "укладення угоди", і без них не можна було обійтися.

"Як можна укласти угоду з кимось із протилежної сторони, якщо не знаєш, яка ця людина? Мені потрібно було зрозуміти, якими були його мотиви, цілі тощо. І я насправді вважаю, що багато з тих зустрічей зараз стають дуже важливими. Ми розуміємо, на якій вони (росіяни) позиції. І я не думаю, що українці не погоджуються з нашою оцінкою. Тож я вважаю, що ті зустрічі були важливими, і сподіваюся, що ми завершимо всю цю справу (війну. – Ред.)", – сказав Віткофф.

Віткофф також допустив "хороші новини" в найближчі тижні щодо завершення російсько-української війни, і не виключив можливість саміту Зеленського і Путіна найближчим часом.

Нагадаємо, після тристоронніх зустрічей у Женеві 17-18 лютого Зеленський сказав, що бачить прогрес в перемовинах за військовим напрямком, але не політичним.

20 лютого Зеленський допустив, що до кінця місяця може відбутися ще один раунд перемовин з РФ і США про потенційні параметри завершення війни.



