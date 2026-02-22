Уиткофф рассказал об откровенности Путина на встречах с ним

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что правитель России Владимир Путин всегда был откровенен с ним на встречах по поводу российско-украинской войны.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Уиткофф сказал в интервью Fox News.

Спецпредставитель американского президента, говоря о своем общении лицом к лицу с Владимиром Путиным, заявил, что подвергался критике за свои встречи с российским правителем.

"Он всегда был со мной откровенным. И когда я это говорю, на меня нападают. Но это правдивое утверждение. Он сказал мне, каковы его красные линии. Знаете, на меня нападали за то, что я восемь раз встречался с ним", – заявил Уиткофф.

Однако он настаивал, что встречи были необходимы для "заключения соглашения", и без них нельзя было обойтись.

"Как можно заключить соглашение с кем-то из противоположной стороны, если не знаешь, какой этот человек? Мне нужно было понять, каковы были его мотивы, цели и т. д. И я действительно считаю, что многие из тех встреч сейчас становятся очень важными. Мы понимаем, на какой они (россияне) позиции. И я не думаю, что украинцы не согласны с нашей оценкой. Поэтому я считаю, что те встречи были важными, и надеюсь, что мы завершим все это дело (войну. – Ред.)", – сказал Уиткофф.

Уиткофф также допустил "хорошие новости" в ближайшие недели относительно завершения российско-украинской войны и не исключил возможность саммита Зеленского и Путина в ближайшее время.

Напомним, после трехсторонних встреч в Женеве 17-18 февраля Зеленский сказал, что видит прогресс в переговорах по военному направлению, но не по политическому.

20 февраля Зеленский допустил, что до конца месяца может состояться еще один раунд переговоров с РФ и США о потенциальных параметрах завершения войны.