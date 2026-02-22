В Лионе прошел марш после убийства французского ультраправого, там заметили нацистские салюты

Тысячи людей вышли в субботу на марш во французском городе Лион после убийства там ультраправого активиста Квентина Деранка, которого на прошлой неделе забили до смерти вероятные представители крайних левых.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Многие протестующие были в хирургических масках и солнцезащитных очках, чтобы скрыть лица, и скандировали "мы дома" и "антифа – убийца".

La marche en hommage à Quentin Deranque a pris le départ depuis la place Jean Jaurès à Lyon ce samedi. Le militant nationaliste est mort après avoir été lynché à Lyon le 12 février dernier. pic.twitter.com/DwYb1KF5Ql – Le Figaro (@Le_Figaro) February 21, 2026

Местные власти сообщили, что передали прокурору информацию о нацистских приветствиях и расистских оскорблениях, зафиксированных во время марша, после того, как в соцсетях начали распространяться соответствующие видео.

Полиция опасалась, что акция в Лионе может перерасти в насилие. Хотя марш в основном завершился до 20:00, усиленные подразделения правоохранителей оставались в городе в течение всей ночи.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу утром призвал к спокойствию накануне акций и сообщил, что на следующей неделе проведет совещание с министрами по поводу всех насильственных группировок.

Бывший премьер-министр Франции правоцентристского толка Доминик де Вильпен назвал убийство 23-летнего Деранка "французским моментом Чарли Кирка", имея в виду прошлогодний расстрел консервативного активиста в США.

Семь человек находятся под официальным следствием за вероятную причастность к убийству Деранка, среди них – бывший помощник депутата от ультралевой партии "Непокоренная Франция".

Как сообщает газета Le Monde, смерть Деранка стала первым случаем вероятного убийства, совершенного представителями ультралевых с 2022 года. В то же время Reuters сообщает как минимум о пяти убийствах, предположительно совершенных ультраправыми за тот же период, в частности об одном, которое расследуется как террористический акт.

В среду офис "Непокоренной Франции" в Париже эвакуировали из-за якобы заложенной взрывки, сообщение не подтвердилось.