Венгрия отказалась от угроз по поводу электроэнергии из-за "заботы" о венграх Закарпатья

Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что в вопросе поставок электроэнергии Украине нужна "особая осторожность", чтобы не навредить венграм Закарпатья.

Об этом он сказал в видео, опубликованном на Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".

Сийярто записал видео по итогам правительственного энергетического совета, который собрался в воскресенье, чтобы обсудить остановку поставок нефти РФ по трубопроводу "Дружба".

"Сегодня мы также рассмотрели вопросы, связанные с поставками электроэнергии. Ведь почти половина импорта электроэнергии в Украину поступает из Венгрии. Однако мы пришли к выводу, что в этом вопросе нужно действовать с особой осторожностью, поскольку по ту сторону границы также живут венгры, и прекращение экспорта электроэнергии в первую очередь коснется Закарпатья, создаст особые проблемы, вызовы и страдания для тех семей, которые живут по ту сторону границы", – заявил венгерский министр.

Он добавил, что "наш спор не с людьми, которые живут в Украине, не с семьями, которые живут в Украине. Наш спор с украинским государством, с украинским правительством, с президентом Зеленским".

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину, если не будет восстановлен транзит нефти по нефтепроводу "Дружба".

В воскресенье Сийярто заявил, что в понедельник Будапешт заблокирует принятие Евросоюзом 20 пакета санкций против России, поскольку Украина якобы намеренно не ремонтирует нефтепровод "Дружба".

Также Венгрия объявила об остановке поставок дизельного топлива Украине и заблокировала кредит в 90 млрд евро для Украины от ЕС.