МИД Франции вызовет посла США, зятя Дональда Трампа

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что вызовет Чарльза Кушнера, посла США во Франции, в связи с комментариями по поводу убийства французского ультраправого активиста Квентина Деранка.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

Деранк был забит до смерти в Лионе на прошлой неделе во время драки с предполагаемыми активистами крайне левых.

Посольство США во Франции и бюро по борьбе с терроризмом Государственного департамента США заявили, что следят за развитием дела, и оба предупредили, что "насильственное радикальное левое движение набирает обороты" и должно рассматриваться как угроза общественной безопасности.

"Мы собираемся вызвать посла США во Франции, поскольку посольство США во Франции высказало комментарий по поводу этой трагедии... Мы отказываемся от любого использования этой трагедии... в политических целях", – заявил Жан-Ноэль Барро.

Он добавил, что Франция "не нуждается в уроках по вопросам насилия, особенно от реакционного международного сообщества".

Чарльз Кушнер является отцом Джареда Кушнера и, соответственно, тестем президента США Дональда Трампа. Он занял свою должность прошлым летом. Он уже был вызван в конце августа в Министерство иностранных дел после критики, которую Париж счел неприемлемой, в отношении "недостаточных мер" в вопросах антисемитизма.

В отсутствие посла Чарльза Кушнера на эту встречу прибыл временный поверенный в делах американского посольства.