ЕС может заморозить утверждение торгового соглашения с США из-за "хаоса" с пошлинами Трампа

Европейский парламент движется к приостановке ратификации торгового соглашения с США в связи с "тарифным хаосом" со стороны администрации Дональда Трампа.

Об этом сообщил председатель Комитета по международной торговле Европарламента и постоянный докладчик по США Бернд Ланге, пишет "Европейская правда".

Ланге написал в своем Х, что никто уже не может разобраться в "тарифном хаосе", остались только открытые вопросы и все большая неопределенность для ЕС и других торговых партнеров США

"Условия соглашения, заключенного в Тернберри, и правовая основа, на которой оно было построено, изменились. Не являются ли новые тарифы, установленные на основании статьи 122, нарушением соглашения? Независимо от этого, никто не знает, будут ли его соблюдать США", – написал Ланге.

Он подчеркнул, что перед тем, как принимать дальнейшие меры, необходимы ясность и правовая определенность.

"Поэтому на нашем дополнительном заседании завтра я предложу команде переговорщиков ЕП приостановить законодательную работу до тех пор, пока мы не получим надлежащую правовую оценку и четкие обязательства со стороны США", – отметил законодатель.

Напомним, Верховный суд США 20 февраля признал незаконными масштабные глобальные тарифы президента Дональда Трампа, объявленные в апреле прошлого года.

Через несколько часов Трамп подписал указ о введении 10-процентной глобальной пошлины на основании другой правовой базы, сохранив при этом существующие секторальные пошлины.

А в субботу Трамп заявил, что повысит с 10% до 15% временную таможенную ставку на импорт в США из всех стран.