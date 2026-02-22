Латвійський криголам врятував людей з дрейфуючого шматка льоду в морі

Команда латвійського криголама Varma врятувала людей, яких віднесло в Балтійське море на дрейфуючому шматку льоду.

Про це йдеться в публікації Delfi, пише "Європейська правда".

Пресслужба Ризького вільного порту повідомила агентству LETA, що ввечері в суботу, 21 лютого, надійшло повідомлення від Координаційного центру морського пошуку і рятування (MRCC) про те, що біля Плієньціємса в морі через тріщину в льоду відколовся великий шматок льоду.

На відколотій крижині перебували дві людини, які раніше прогулювались по морському льоду.

Після оцінки ситуації ухвалили рішення розпочати рятувальну операцію. Для пошуку людей був залучений криголам Varma дочірньої компанії SIA "LVR flote" Ризького порту, який перебував найближче до місця події.

Після п'ятигодинних інтенсивних пошуків о першій годині ночі в неділю, 22 лютого, команда криголама виявила в морі на крижині двох людей. В ході рятувальної операції людей забрали на борт судна.

"Пошуки в морі ускладнювалися темрявою і великими нагромадженнями криги, що ускладнювало навігацію", – зазначив Ризький вільний порт.

Врятованих з крижини людей близько 15.00 на судні Laura доставили в Ризький порт і передали медикам.

Нагадаємо, восени у Нідерландах врятували німецького моряка, який застряг на крихітному острові без зв’язку.

Влітку у Норвегії після двох днів пошуків у горах врятували туриста з Нідерландів, а у Швейцарії з висоти близько 4000 метрів рятували німецьких альпіністів.