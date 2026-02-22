Латвийский ледокол спас людей с дрейфующего куска льда в море

Команда латвийского ледокола Varma спасла людей, которых унесло в Балтийское море на дрейфующем куске льда.

Об этом говорится в публикации Delfi, пишет "Европейская правда".

Пресс-служба Рижского свободного порта сообщила агентству LETA, что вечером в субботу, 21 февраля, поступило сообщение от Координационного центра морского поиска и спасения (MRCC) о том, что у Плиенциемса в море из-за трещины во льду откололся большой кусок льда.

На отколовшейся льдине находились два человека, которые ранее прогуливались по морскому льду.

После оценки ситуации было принято решение начать спасательную операцию. Для поиска людей был привлечен ледокол Varma дочерней компании SIA "LVR flote" Рижского порта, который находился ближе всего к месту происшествия.

После пятичасовых интенсивных поисков в час ночи в воскресенье, 22 февраля, команда ледокола обнаружила в море на льдине двух человек. В ходе спасательной операции людей забрали на борт судна.

"Поиски в море затруднялись темнотой и большими скоплениями льда, что усложняло навигацию", – отметил Рижский свободный порт.

Спасенных с льдины людей около 15.00 на судне Laura доставили в Рижский порт и передали медикам.

