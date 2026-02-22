Axios: США ждут проекта ядерного соглашения от Ирана в течение 48 часов

США готовы провести очередной раунд переговоров с Ираном в пятницу в Женеве, если в течение ближайших 48 часов получат подробное предложение от Тегерана по ядерному соглашению.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил американский высокопоставленный чиновник изданию Axios.

По словам американских чиновников, нынешнее дипломатическое давление, вероятно, является последней возможностью, которую президент Трамп предоставит Ирану перед началом масштабной военной операции США и Израиля, которая может быть направлена непосредственно против верховного лидера Али Хаменеи.

Американский высокопоставленный чиновник заявил, что администрация Трампа ждет предложения Ирана.

Посланцы Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер, которые посоветовали Трампу дать шанс дипломатии перед тем, как отдать приказ о ударе, планируют быть в Женеве 27 февраля, если иранцы пришлют предложение в начале этой недели.

"Если Иран предоставит проект предложения, США готовы встретиться в Женеве в пятницу, чтобы начать подробные переговоры с целью достижения ядерного соглашения", – заявил чиновник.

Он подтвердил, что администрация Трампа и Иран также могут обсудить возможность заключения временного соглашения до достижения полного ядерного соглашения.

Во время последнего раунда переговоров в Женеве в прошлый вторник Виткофф и Кушнер попросили министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи предоставить подробный письменный проект от Ирана в течение нескольких дней.

Аракчи заявил в пятницу в интервью MS Now, что он завершит подготовку предложения на выходных и передаст его Виткофу и Кушнеру, как только политическое руководство в Тегеране его одобрит.

CBS сообщало, что американские военные готовы нанести удар по Ирану уже в эти выходные.