Пекін застеріг Вашингтон: торговельний конфлікт між США і Китаєм є шкідливим

Китай заявив, що проводить "повну оцінку" рішення Верховного суду США щодо мит і закликав Вашингтон скасувати "односторонні митні заходи" щодо своїх торговельних партнерів, попередивши, що конфлікт між двома країнами є "шкідливим".

Про це заявило Міністерство торгівлі Китаю у понеділок, 23 лютого, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Коментарі Міністерства торгівлі Китаю пролунали через кілька днів після того, як Верховний суд США завдав президенту Дональду Трампу нищівної поразки, визнавши його "взаємні" тарифи незаконними.

Через кілька годин після ухвалення рішення Трамп заявив, що з вівторка, 24 лютого, введе нове 10-відсоткове мито на імпорт до США з усіх країн, а потім підвищить його до 15%.

"Односторонні тарифи США порушують міжнародні торговельні правила та внутрішнє законодавство США і не відповідають інтересам жодної зі сторін", – прокоментувало ці події китайське міністерство.

Відтак у Китаї наголосили, що співпраця між країнами "вигідна для обох сторін, але конфлікт є шкідливим".

"Китай продовжуватиме приділяти цьому пильну увагу і рішуче захищати свої інтереси", – додало китайське міністерство.

Нещодавно Трамп заявив, що прийме у Білому домі китайського лідера Сі Цзіньпіна на тлі намагань двох країн налагодити економічні відносини.

Також варто зазначити, що 6 лютого США закликали Китай та Росію до переговорів щодо укладення нового договору про контроль над ядерними озброєннями.