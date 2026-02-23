Пекин предупредил Вашингтон: торговый конфликт между США и Китаем является вредным

Китай заявил, что проводит "полную оценку" решения Верховного суда США по пошлинам и призвал Вашингтон отменить "односторонние таможенные меры" в отношении своих торговых партнеров, предупредив, что конфликт между двумя странами является "вредным".

Об этом заявило Министерство торговли Китая в понедельник, 23 февраля, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Комментарии Министерства торговли Китая прозвучали через несколько дней после того, как Верховный суд США нанес президенту Дональду Трампу сокрушительное поражение, признав его "взаимные" тарифы незаконными.

Через несколько часов после принятия решения Трамп заявил, что со вторника, 24 февраля, введет новую 10-процентную пошлину на импорт в США из всех стран, а затем повысит ее до 15%.

"Односторонние тарифы США нарушают международные торговые правила и внутреннее законодательство США и не отвечают интересам ни одной из сторон", – прокомментировало эти события китайское министерство.

В Китае подчеркнули, что сотрудничество между странами "выгодно для обеих сторон, но конфликт является вредным".

"Китай будет продолжать уделять этому пристальное внимание и решительно защищать свои интересы", – добавило китайское министерство.

Недавно Трамп заявил, что примет в Белом доме китайского лидера Си Цзиньпина на фоне попыток двух стран наладить экономические отношения.

Также стоит отметить, что 6 февраля США призвали Китай и Россию к переговорам о заключении нового договора о контроле над ядерным оружием.