США застерегли Росію та Китай від нарощування ядерних арсеналів

Сполучені Штати закликають Китай та Росію до переговорів щодо укладення нового договору про контроль над ядерними озброєннями, але у той же час запевняють, що не будуть спокійно спостерігати, поки Пекін і Москва нарощують свої арсенали.

Про це йдеться у заяві держсекретаря США Марко Рубіо, оприлюдненій 6 лютого, повідомляє "Європейська правда".

За словами Рубіо, після завершення договору СНО-3, що діяв між США та Росією, Сполучені Штати закликають до багатосторонніх переговорів з питань контролю над ядерними озброєннями та стратегічної стабільності. Ці переговори, на думку адміністрації Трампа, повинні грунтуватись на трьох принципах.

По-перше, контроль над озброєннями більше не може бути двостороннім питанням між США та Росією. "Як чітко заявив президент, інші країни несуть відповідальність за забезпечення стратегічної стабільності, і ніхто більше за Китай", – заявив Рубіо.

По-друге, США не приймуть умов, які шкодять Сполученим Штатам або ігнорують невиконання зобов'язань у процесі укладення майбутньої угоди.

По-третє, заявив Рубіо, США завжди будуть вести переговори з позиції сили.

"Росія і Китай не повинні очікувати, що Сполучені Штати будуть стояти осторонь, поки вони ухиляються від своїх зобов'язань і розширюють свої ядерні сили. Ми збережемо потужний, надійний і модернізований ядерний стримуючий фактор", – заявив держсекретар США.

Він додав, що Сполучені Штати будуть це робити, "одночасно використовуючи всі можливості для реалізації щирого бажання президента створити світ, в якому буде менше цієї жахливої зброї".

"Ми розуміємо, що цей процес може зайняти час. Минулі угоди, включаючи СНО-3, вимагали років переговорів і базувалися на десятиліттях прецедентів. Вони також були укладені між двома державами, а не трьома чи більше. Однак те, що щось є складним, не означає, що ми не повинні цього прагнути або задовольнятися меншим", – зазначив держсекретар США.

5 лютого президент США Дональд Трамп закликав до створення нового договору про ядерні озброєння, оскільки чинна угода New START (або ж СНО-3) втратила чинність.

4 лютого МЗС Росії заявило, що після зупинки дії договору СНО-3 РФ більше не вважає себе пов’язаною обмеженнями на ядерний арсенал.

А заступник голови Ради безпеки Росії і колишній президент Дмитрій Медведєв опублікував "лякалку" про ядерну війну у зв’язку з втратою чинності договору СНО-3.