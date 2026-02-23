У Британії закликали розслідувати справу про держзраду брата короля

Депутат від Консервативної партії Великої Британії Том Тугендгат закликав до парламентського розслідування щодо брата короля Чарльза III Ендрю Маунтбеттена-Віндзора за підозрою у державній зраді.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Тугендгат запропонував парламентське розслідування зв'язків Ендрю та експосла Британії у США Пітера Мандельсона із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

"Це виходить за межі того, що суд міг би обґрунтовано розглянути. Парламент повинен врахувати, що це означає для країни", – заявив політик.

Тугендгат припустив, що це може призвести до оновлення законодавчих норм про держзраду.

Міністерка освіти Британії Бріджит Філлісон заявила, що уряд готовий вжити подальших заходів щодо наслідків арешту Ендрю і "не виключає жодних варіантів".

Філлісон підтвердила, що кабінет міністрів "зберігає" можливість усунення експринца Ендрю з королівської лінії спадкоємства, про що повідомляли минулого тижня.

Водночас стало відомо, що поліція у понеділок, 23 лютого, продовжує обшуки у колишній садибі Ендрю Маунтбеттена-Віндзора Royal Lounge.

Експринца заарештували 19 лютого за підозрою у зловживаннях державною посадою. Згодом його звільнили під слідство після того, як допитували за підозрою у зловживаннях державним службовим становищем. Це стало першим випадком арешту члена королівської родини з 1649 року.

У файлах, оприлюднених Міністерством юстиції США на початку лютого, стверджувалося, що Ендрю Маунтбеттен-Віндзор передавав офіційні британські торговельні документи Епштейну.

Більше про скандал в королівській родині Британії читайте в матеріалі "Європейської правди": В'язниця для "принца": які наслідки для Британії та монархії матиме арешт брата короля.