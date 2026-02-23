В Британии призвали расследовать дело о государственной измене брата короля

Депутат от Консервативной партии Великобритании Том Тугендхат призвал к парламентскому расследованию в отношении брата короля Чарльза III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора по подозрению в государственной измене.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Тугендгат предложил парламентское расследование связей Эндрю и экс-посла Великобритании в США Питера Мандельсона с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

"Это выходит за рамки того, что суд мог бы обоснованно рассмотреть. Парламент должен учесть, что это означает для страны", – заявил политик.

Тугендгат предположил, что это может привести к обновлению законодательных норм о госпредательстве.

Министр образования Великобритании Бриджит Филлисон заявила, что правительство готово принять дальнейшие меры в связи с последствиями ареста Эндрю и "не исключает никаких вариантов".

Филлисон подтвердила, что кабинет министров "сохраняет" возможность отстранения экс-принца Эндрю от королевской линии престолонаследия, о чем сообщали на прошлой неделе.

В то же время стало известно, что полиция в понедельник, 23 февраля, продолжает обыски в бывшей усадьбе Эндрю Маунтбеттена-Виндзора Royal Lounge.

Экс-принца арестовали 19 февраля по подозрению в злоупотреблении государственным положением. Впоследствии его освободили под следствие после того, как его допрашивали по подозрению в злоупотреблении государственным служебным положением. Это стало первым случаем ареста члена королевской семьи с 1649 года.

В файлах, обнародованных Министерством юстиции США в начале февраля, утверждалось, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор передавал официальные британские торговые документы Эпштейну.

Больше о скандале в королевской семье Великобритании читайте в материале "Европейской правды": Тюрьма для "принца": какие последствия для Великобритании и монархии будет иметь арест брата короля.