В Киев прибыла делегация ПАСЕ

В Киев с визитом прибыла делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом в понедельник сообщил спикер ВР Руслан Стефанчук, пишет "Европейская правда".

Он рассказал, что делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы приехала в Киев в символические для Украины даты.

Стефанчук проинформировал коллег о результатах своего визита в Вену и встрече с президентом ПАСЕ Петрой Байр, а также о текущей ситуации с безопасностью. Он подчеркнул необходимость усиления санкционного давления на Россию, необходимость создания Специального трибунала и неотвратимость ответственности России за преступления.

"Такие встречи важны для согласования позиций по ключевым решениям – от мира до восстановления. Вместе мы сильнее, а наши союзы в регионе должны становиться только крепче", – прокомментировал Стефанчук.

Напомним, также в Киев прибыл спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый.

Ранее сообщалось, что по случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину Совет Европы проведет ряд мероприятий в знак солидарности с украинским народом.