Швейцарія продовжить роботу над угодою зі США, попри останні події з митами Трампа

Швейцарія сподівається довести до фіналу роботу над торговою угодою зі США, попри останні події довкола мит Дональда Трампа.

Як повідомляє Reuters, пише "Європейська правда", про це заявили в уряді Швейцарії у понеділок.

23 лютого швейцарський уряд оголосив, що розраховує фіналізувати юридично зобов’язуючу угоду за підсумками перемовин зі США після попередньої домовленості кінця 2025 року, що знижує початкове мито для швейцарських товарів з 39% до 15%.

У Міністерстві економіки зазначили, що продовжують реалізовувати свій мандат щодо укладання угоди зі США, та що у кантонах Швейцарії не закликали до зупинки переговорів про торгову угоду після рішення Верховного суду США, яким тарифи Трампа оголосили незаконними.

"Першочерговою метою триваючих перемовин від початку було укладання юридично зобов’язуючої угоди, яка надасть швейцарським компаніям максимальну юридичну визначеність", – зазначили у Мінекономіки Швейцарії.

Нагадаємо, після визнання Верховним судом США незаконними тарифів Трампа, запроваджених навесні 2025 року, президент США анонсував нове 10-відсоткове мито на імпорт до США з усіх країн, після чого заявив про підвищення до 15%.

Торговий представник США Джеймісон Грір на тлі заяв Трампа запевнив, що Штати не відмовляються від тарифних угод, які були укладені впродовж останніх дев’яти місяців.

Європарламент вирішив заморозити затвердження торгової угоди зі США через "хаос" з митами Трампа.

Дональд Трамп тим часом озвучив нові погрози торговим партнерам Штатів, які буцімто "обдирали" США, продовжуючи критику Верховного суду США за визнання незаконними запроваджених ним тарифів.