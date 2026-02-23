Укр Рус Eng

Швейцария не прекращает работу над торговым соглашением с США

Новости — Понедельник, 23 февраля 2026, 18:36 — Мария Емец

Швейцария собирается продолжать работу над торговым соглашением с США, несмотря на последние события вокруг пошлин Дональда Трампа.

Как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда", об этом заявили в правительстве Швейцарии в понедельник.

23 февраля швейцарское правительство объявило, что рассчитывает продолжить работу над юридически обязывающим торговым соглашением по итогам переговоров с США после предварительной договоренности в конце 2025 года, что снижает первоначальную пошлину для швейцарских товаров с 39% до 15%.

В Министерстве экономики отметили, что продолжают реализовывать свой мандат по заключению соглашения с США, и что в кантонах Швейцарии не призывали к остановке переговоров о торговом соглашении после решения Верховного суда США, которым тарифы Трампа объявили незаконными.

"Первоочередной целью продолжающихся переговоров с самого начала было заключение юридически обязывающего соглашения, которое предоставит швейцарским компаниям максимальную юридическую определенность", – отметили в Минэкономики Швейцарии.

Напомним, после признания Верховным судом США незаконными тарифов Трампа, введенных весной 2025 года, президент США анонсировал новую 10-процентную пошлину на импорт в США из всех стран, после чего заявил о повышении до 15%.

Торговый представитель США Джеймисон Грир на фоне заявлений Трампа заверил, что Штаты не отказываются от тарифных соглашений, которые были заключены в течение последних девяти месяцев.

Европарламент решил заморозить утверждение торгового соглашения с США из-за "хаоса" с пошлинами Трампа.

Дональд Трамп тем временем озвучил новые угрозы торговым партнерам Штатов, которые якобы "обдирали" США, продолжая критику Верховного суда США за признание незаконными введенных им тарифов.

