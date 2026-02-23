Фицо заявил, что распорядился остановить экстренные поставки электроэнергии Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поручил прекратить экстренные поставки электроэнергии Украине, поскольку поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" не возобновились.

Об этом он заявил в своем Facebook, пишет "Европейская правда".

Вечером 23 февраля Фицо опубликовал обращение, в котором заявил, что распорядился остановить экстренные поставки электроэнергии Украине.

"Я выполнил то, что анонсировал в субботу – что если в понедельник поставки нефти не возобновятся, я попрошу SEPS (оператор системы передачи электроэнергии в Словакии), государственную компанию, остановить экстренные поставки электроэнергии Украине. Только за январь 2026 года для стабилизации энергосистемы Украины потребовалось в два раза больше экстренных поставок, чем за весь 2025 год", – заявил премьер Словакии.

Ранее Фицо заявил, что хочет направить мониторинговую миссию на место повреждения нефтепровода "Дружба" в Бродах, чтобы получить экспертную оценку повреждений.

В словацкой оппозиции раскритиковали давление премьера на Украину, назвав это "цинизмом без сочувствия" и обвинив его в том, что он действует по указанию России.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину. Перед этим Будапешт и Братислава остановили экспорт дизельного топлива в Украину.

