Експосла Британії у США заарештували на тлі скандалу з Епштейном

Колишній високопосадовець та британський дипломат Пітер Мендельсон був заарештований у понеділок, 23 лютого, за підозрою у зловживанні службовим становищем.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

За даними правоохоронців, Мендельсона затримали в його помешканні в районі Кемден.

"Поліцейські заарештували 72-річного чоловіка за підозрою в зловживанні службовим становищем", – повідомили у поліції. Наразі він перебуває в поліцейській дільниці для надання свідчень.

Сам Мендельсон раніше неодноразово заперечував будь-які правопорушення зі свого боку.

Пітер Мендельсон почав працювати в Лейбористській партії в 1980-х роках і протягом десятиліть був її провідною фігурою. Він відіграв ключову роль у русі "Нова Лейбористська партія" та у перемозі Тоні Блера на виборах 1997 року.

Прем'єр-міністр Кір Стармер призначив його послом Великої Британії у Вашингтоні в грудні 2024 року. До цього призначення було відомо, що він дружив із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном.

У вересні минулого року його звільнили з посади після того, як на Даунінг-стріт заявили, що з'явилася нова інформація про глибину цих стосунків.

Нещодавно Мендельсон пішов у відставку з Палати лордів.

З публікації Мін’юстом США файлів Епштейна випливає, що Мендельсон, судячи з усього, надіслав Епштейну деталі чутливих економічних дискусій уряду Британії.

Сам Стармер перепросив за призначення Мендельсона послом у США. Утім, прем’єрство Стармера опинилося під загрозою на тлі скандалу.

