Экс-посла Британии в США арестовали на фоне скандала с Эпштейном

Бывший высокопоставленный чиновник и британский дипломат Питер Мендельсон был арестован в понедельник, 23 февраля, по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

По данным правоохранителей, Мендельсона задержали в его доме в районе Кемден.

"Полицейские арестовали 72-летнего мужчину по подозрению в злоупотреблении служебным положением", – сообщили в полиции. Сейчас он находится в полицейском участке для дачи показаний.

Сам Мендельсон ранее неоднократно отрицал какие-либо правонарушения со своей стороны.

Питер Мендельсон начал работать в Лейбористской партии в 1980-х годах и на протяжении десятилетий был ее ведущей фигурой. Он сыграл ключевую роль в движении "Новая лейбористская партия" и в победе Тони Блэра на выборах 1997 года.

Премьер-министр Кир Стармер назначил его послом Великобритании в Вашингтоне в декабре 2024 года. До этого назначения было известно, что он дружил с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.

В сентябре прошлого года его уволили с должности после того, как на Даунинг-стрит заявили, что появилась новая информация о глубине этих отношений.

Недавно Мендельсон ушел в отставку из Палаты лордов.

Из публикации Минюстом США файлов Эпштейна следует, что Мендельсон, судя по всему, прислал Эпштейну детали чувствительных экономических дискуссий правительства Великобритании.

Сам Стармер извинился за назначение Мендельсона послом в США. Впрочем, премьерство Стармера оказалось под угрозой на фоне скандала.

Детали в статье: "Черный лебедь" для Стармера: приведет ли дело Эпштейна к отставке премьера Британии.