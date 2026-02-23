Фицо угрожает пересмотреть позицию по членству Украины в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил пересмотреть позицию по членству Украины в ЕС из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба".

Как сообщает Aktuality, об этом он заявил вечером 23 февраля, пишет "Европейская правда".

Фицо заявил, что если Украина "продолжит вредить интересам Словакии" в вопросе поставок стратегического сырья – имея в виду российскую нефть, поступавшую через нефтепровод „Дружба" – то Словакия "пересмотрит свою конструктивную позицию относительно членства Украины в ЕС и подготовит дальнейшие меры".

Фицо заявил, что считает остановку поставок нефти через "Дружбу" чисто политическим решением для шантажа Словакии за позицию по российско-украинской войне.

Премьер Словакии утверждает, что получает доклады от разведки о том, что на самом деле нефтепровод в рабочем состоянии. Также Фицо заявил, что Украина якобы не допустила посла Словакии посмотреть на место повреждения.

Ранее Роберт Фицо заявил, что хочет отправить мониторинговую миссию на место повреждения нефтепровода "Дружба" в Бродах, чтобы получить экспертную оценку повреждений.

Напомним, также 23 февраля словацкий премьер объявил, что реализует свою угрозу и поручил остановить экстренные поставки электроэнергии Украине, поскольку поставки российской нефти через нефтепровод "Дружба" не возобновились.

В словацкой оппозиции раскритиковали давление премьера на Украину, назвав это "цинизмом без сочувствия" и обвинив его в том, что он действует по указанию России.