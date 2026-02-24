Бывшего посла Британии освободили после ареста в связи с делом Эпштейна

Бывшего посла Великобритании в США Питера Мендельсона во вторник освободили из-под стражи полиции после ареста в Лондоне по подозрению в злоупотреблении служебным положением на фоне разоблачений относительно его связей с Джеффри Эпштейном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Ранее в этом месяце полиция начала уголовное расследование в отношении Мендельсона после того, как правительство премьер-министра Кира Стармера передало правоохранителям переписку между бывшим послом и Эпштейном.

В понедельник после обеда Мендельсона засняли на видео, когда он выходил из своего дома в центре Лондона. Его сопровождали офицеры в штатском с бодикамерами, после чего его увезли на автомобиле.

В отдельном заявлении впоследствии в полиции сообщили, что его освободили под залог до завершения дальнейшего расследования.

Арест означает, что полиция подозревает совершение преступления, но он не является свидетельством вины.

Электронные письма между Мендельсоном и Эпштейном, обнародованные в конце января Министерством юстиции США, показали, что отношения между ними были более тесными, чем было известно публично, а также что Мендельсон делился информацией с финансистом в 2009 году, когда был министром в правительстве тогдашнего премьера Гордона Брауна.

Питер Мендельсон начал работать в Лейбористской партии в 1980-х годах и в течение десятилетий был ее ведущей фигурой. Он сыграл ключевую роль в движении "Новая Лейбористская партия" и в победе Тони Блэра на выборах 1997 года.

Премьер-министр Кир Стармер назначил его послом Великобритании в Вашингтоне в декабре 2024 года. До этого назначения было известно, что он дружил с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.

В сентябре прошлого года его уволили с должности после того, как на Даунинг-стрит заявили, что появилась новая информация о глубине этих отношений.

Недавно Мендельсон ушел в отставку из Палаты лордов.

Из публикации Минюстом США файлов Эпштейна следует, что Мендельсон, судя по всему, прислал Эпштейну детали чувствительных экономических дискуссий правительства Британии.

Сам Стармер извинился за назначение Мендельсона послом в США. Впрочем, премьерство Стармера оказалось под угрозой на фоне скандала.

Детали в статье: "Черный лебедь" для Стармера: приведет ли дело Эпштейна к отставке премьера Британии.