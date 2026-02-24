Генсек НАТО: настоящего мира в Европе не будет без настоящего мира в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте убежден, что настоящий мир в Европе возможен только при условии настоящего мира в Украине.

Об этом он сказал во время церемонии по случаю четвертой годовщины со дня начала российско-украинской войны, сообщает "Европейская правда".

Рютте заявил, что лидер РФ Владимир Путин должен показать, насколько серьезно он настроен на мир.

"Президент Трамп с самого начала четко дал понять, что хочет закончить войну сейчас. Украинский народ заслуживает справедливого и длительного мира. Их безопасность – это наша безопасность. Не может быть настоящего мира в Европе без настоящего мира в Украине", – подчеркнул генсек НАТО.

Он добавил, что когда боевые действия в конце концов прекратятся, мир должен быть устойчивым, с сильными украинскими вооруженными силами, готовыми к сдерживанию и обороне, и эффективными гарантиями безопасности от партнеров Украины – Европы, Канады и Соединенных Штатов.

"Это обеспечит стабильность для восстановления Украины и станет основой ее процветания", – подчеркнул Рютте.

Он отметил, что трудно думать о будущем, когда остается так много трудностей, "но есть надежда и помощь".

"В самые мрачные дни Второй мировой войны Уинстон Черчилль сказал: "Наши качества и поступки должны гореть и светить сквозь тьму Европы". Пламя свободы живет в Украине. И это пламя продолжает гореть и светить", – резюмировал Марк Рютте.

Министерство иностранных дел Украины 24 февраля заявило, что для долгосрочного мира в Европе и Северной Америке необходима полная интеграция Украины в военно-политические структуры евроатлантического пространства.

Руководство институтов ЕС убеждено, что полномасштабное вторжение России в Украину постепенно ослабляет РФ и дальнейшее давление заставит ее прекратить агрессию.