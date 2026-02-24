Туск до річниці великої війни: зло не може перемогти

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у четверту річницю з дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що зло не може перемогти.

Про це він написав у соцмережі Х у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Туск зробив заяву після участі у засіданні "коаліції рішучих" дистанційно, у той час як значна кількість лідерів прибула до Києва особисто.

"4 роки з моменту повномасштабної агресії Росії проти України. "Коаліція рішучих" говорить одним голосом: підтримка України триватиме стільки, скільки буде потрібно. Зло не може перемогти", – написав Туск.

Президент Франції Емманюель Макрон, звертаючись до членів коаліції під час засідання, сказав, що дуже скептично ставиться до короткострокової перспективи миру в Україні, оскільки російська сторона не виявляє бажання до миру.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте переконаний, що справжній мир у Європі можливий лише за умови справжнього миру в Україні.

Міністерство закордонних справ України 24 лютого заявило, що для довгострокового миру в Європі та Північній Америці необхідна повна інтеграція України до військово-політичних структур євроатлантичного простору.