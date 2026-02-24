Туск к годовщине великой войны: зло не может победить

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в четвертую годовщину со дня полномасштабного вторжения России в Украину, что зло не может победить.

Об этом он написал в соцсети Х во вторник, сообщает "Европейская правда".

Туск сделал заявление после участия в заседании "коалиции решительных" дистанционно, в то время как значительное количество лидеров прибыло в Киев лично.

"4 года с момента полномасштабной агрессии России против Украины. "Коалиция решительных" говорит одним голосом: поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько будет нужно. Зло не может победить", – написал Туск.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, обращаясь к членам коалиции во время заседания, сказал, что очень скептически относится к краткосрочной перспективе мира в Украине, поскольку российская сторона не проявляет желания к миру.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте убежден, что настоящий мир в Европе возможен только при условии настоящего мира в Украине.

Министерство иностранных дел Украины 24 февраля заявило, что для долгосрочного мира в Европе и Северной Америке необходима полная интеграция Украины в военно-политические структуры евроатлантического пространства.