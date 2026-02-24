Комитет Европарламента поддержал кандидатуру нового руководителя прокуратуры ЕС

Комитет Европейского парламента по вопросам гражданских свобод поддержал назначение Андреса Риттера на должность главного прокурора ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба Европарламента, пишет "Европейская правда".

В понедельник депутаты комитета по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел проголосовали за поддержку назначения Андреса Риттера следующим главным прокурором, председателем прокуратуры Евросоюза (EPPO). Он получил 52 голоса "за", 10 голосов "против" и 6 воздержались.

Андрес Риттер был назначен заместителем главного прокурора ЕС в EPPO в ноябре 2020 года. До этого он занимал различные должности в прокуратуре Германии.

Главный прокурор ЕС назначается по совместному согласию парламента и Совета ЕС. Обе институции предварительно выразили свое предпочтение Риттеру.

Следующим шагом будет голосование на пленарном заседании Европарламента по назначению в марте 2026 года.

Нынешний главный прокурор Лаура Ковеши стала первым главным прокурором ЕС, когда ее назначили в октябре 2019 года. Ее семилетний срок полномочий истечет 31 октября 2026 года.

Назначение Ковеши пыталось заблокировать румынское правительство, которое добилось ее увольнения с должности главы антикоррупционного управления.