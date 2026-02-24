Президентка Єврокомісії закликала прискорити ремонт "Дружби" після ударів РФ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила російські удари по Бродах, що призвели до пошкодження нафтопроводу "Дружба", та водночас закликала прискорити його відновлення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала на брифінгу лідерів ЄС у Києві.

Фон дер Ляєн зазначила, що російські удари по "Дружбі" мали безпосередній вплив на енергетичну безпеку ЄС, та висловила різкий осуд цих дій.

Вона також подякувала прем’єру Хорватії Андрею Пленковичу за його пропозиції щодо постачання нафти Угорщині, Словаччині й Сербії через Адріатичний трубопровід.

"Одночасно ми просимо прискорити ремонт трубопроводу після російських ударів", – сказала Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, відсутність постачання російської нафти через "Дружбу" після пошкодження нафтопроводу російськими ударами наприкінці січня змусила Словаччину й Угорщину оголосити надзвичайну ситуацію у нафтовій галузі, а також призвела до гострої конфронтації Будапешта й Братислави з Україною.

23 лютого словацький прем’єр Роберт Фіцо доручив зупинити аварійні постачання електроенергії Україні, та заявив, що може переглянути позицію Словаччини щодо вступу України у ЄС; ідентичним кроком погрожує Угорщина.

Братислава стверджує, що Україна нібито не дозволяє словацьким фахівцям відвідати місце удару по нафтопроводу "Дружба", аби побачити ситуацію.

Раніше Угорщина й Словаччина призупинили експорт дизельного пального в Україну.

Опозиція Словаччини обурена тиском на Україну і хоче судитися з Фіцо через його рішення щодо аварійних постачань електроенергії.



