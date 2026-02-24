Президент Еврокомиссии призвала ускорить ремонт "Дружбы" после ударов РФ

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила российские удары по Бродам, которые привели к повреждению нефтепровода "Дружба", и в то же время призвала ускорить его восстановление.

Как сообщает "Европейская правда", об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала на брифинге лидеров ЕС в Киеве.

Фон дер Ляйен отметила, что российские удары по "Дружбе" имели непосредственное влияние на энергетическую безопасность ЕС, и выразила резкое осуждение этих действий.

Она также поблагодарила премьера Хорватии Андрея Пленковича за его предложения по поставкам нефти Венгрии, Словакии и Сербии через Адриатический трубопровод.

"Одновременно мы просим ускорить ремонт трубопровода после российских ударов", – сказала Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, отсутствие поставок российской нефти через "Дружбу" после повреждения нефтепровода российскими ударами в конце января заставило Словакию и Венгрию объявить чрезвычайную ситуацию в нефтяной отрасли, а также привело к острой конфронтации Будапешта и Братиславы с Украиной.

23 февраля словацкий премьер Роберт Фицо поручил остановить аварийные поставки электроэнергии Украине, и заявил, что может пересмотреть позицию Словакии по вступлению Украины в ЕС; идентичным шагом угрожает Венгрия.

Братислава утверждает, что Украина якобы не позволяет словацким специалистам посетить место удара по нефтепроводу "Дружба", чтобы увидеть ситуацию.

Ранее Венгрия и Словакия приостановили экспорт дизельного топлива в Украину.

Оппозиция Словакии возмущена давлением на Украину и хочет судиться с Фицо из-за его решения об аварийных поставках электроэнергии.