Словаччина заявляє, що Україна не допускає фахівців до місця пошкодження "Дружби"

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар стверджує, що Україна нібито не дозволяє словацьким фахівцям відвідати місце удару по нафтопроводу "Дружба", аби спільно розібратися у "ситуації".

Як повідомляє "Європейська правда", слова міністра під час закритого засідання Ради ЄС із закордонних справ навели "Суспільному" у МЗС Словаччини.

У словацькому зовнішньополітичному відомстві заявили, що Бланар на засіданні наголошував, що словацька сторона буцімто досі не отримала відповідної інформації про масштаби пошкодження російськими військами нафтопроводу "Дружба" та про можливості відновлення поставок нафти.

"Підхід української сторони для нас незрозумілий. Вона не спілкується з нами й не надає нам відповідної інформації, попри те, що ми просили дозволити нашим представникам відвідати місце пошкодження. У цій справі ми також попросили комісара Дана Йоргенсена надіслати на місце інспекційну групу, щоб оцінити, чи є пошкодження такого масштабу, що постачання нафти не може продовжуватися", – сказав він.

Бланар додав, що не розуміє, чому "нам не дозволяють відвідати місце пошкодження та визначити, як ми можемо спільно вирішити ситуацію".

На додаток Бланар наголосив, що Словаччина "завжди була і залишається зацікавленою у конструктивному діалозі з українською стороною".

"Я твердо вірю, що українська сторона використає час для переговорів і що нам не доведеться вживати подальших взаємних заходів. Для нас дуже важливо знати, що нас чекає попереду, і тому нам потрібна відповідна інформація", – резюмував він.

Раніше словацький прем’єр Роберт Фіцо заявив, що хоче відправити моніторингову місію на місце пошкодження нафтопроводу "Дружба" у Бродах, щоб отримати експертну оцінку пошкоджень.

Нагадаємо, також 23 лютого він оголосив, що реалізовує свою погрозу і доручив зупинити екстрені постачання електроенергії Україні, оскільки постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" не відновилось.

У словацькій опозиції розкритикували тиск прем’єра на Україну, називаючи це "цинізмом без співчуття" і звинувачуючи в тому, що він діє за вказівкою Росії.