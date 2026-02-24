Глава МЗС Франції та посол США домовилися про зустріч на тлі дипломатичного скандалу

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро провів телефонну розмову з послом США в Парижі, сватом президента США Дональда Трампа, Чарльзом Кушнером.

Про це повідомило джерело з оточення глави МЗС Франції на умовах анонімності кореспондентці "Європейської правди".

Посол США у Франції сам зателефонував міністру після того, як той ухвалив рішення про "санкції" проти дипломата через його неявку в МЗС.

22 лютого Кушнера викликали до Міністерства через його коментарі щодо вбивства французького ультраправого активіста Квентіна Деранка, які Париж сприйняв як використання трагедії в політичних цілях.

У телефонній розмові глава МЗС Франції наголосив послу, що Париж не терпітиме жодної форми втручання з боку влади третьої держави.

За словами джерела, Кушнер взяв це до відома, і висловив бажання не втручатися в публічні дебати у Франції.

Міністр і посол домовилися зустрітися найближчими днями, щоб продовжити роботу в інтересах двосторонніх відносин.

Нагадаємо, ультраправий французький активіст Квентін Деранк був забитий до смерті в Ліоні під час бійки з імовірними активістами крайньої лівиці. Посольство США у Франції та бюро по боротьбі з тероризмом Державного департаменту США заявили, що стежать за розвитком справи, і обидва попередили, що "насильницьке радикальне лівацтво набирає обертів" та має розглядатися як загроза громадській безпеці.

Зазначимо, що Чарльз Кушнер є батьком Джареда Кушнера і відповідно сватом президента США Дональда Трампа. Він обійняв свою посаду минулого літа. Кушнер вже був викликаний наприкінці серпня до Міністерства закордонних справ після критики щодо "недостатніх заходів" у питаннях антисемітизму, яку Париж визнав неприйнятною.