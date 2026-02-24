Глава МИД Франции и посол США договорились о встрече на фоне дипломатического скандала

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро провел телефонный разговор с послом США в Париже, сватом президента США Дональда Трампа, Чарльзом Кушнером.

Об этом сообщил источник из окружения главы МИД Франции на условиях анонимности корреспонденту "Европейской правды".

Посол США во Франции сам позвонил министру после того, как тот принял решение о "санкциях" против дипломата из-за его неявки в МИД.

22 февраля Кушнера вызвали в министерство из-за его комментариев по поводу убийства французского ультраправого активиста Квентина Деранка, которые Париж воспринял как использование трагедии в политических целях.

В телефонном разговоре глава МИД Франции подчеркнул послу, что Париж не будет терпеть никакой формы вмешательства со стороны властей третьего государства.

По словам источника, Кушнер принял это к сведению и выразил желание не вмешиваться в публичные дебаты во Франции.

Министр и посол договорились встретиться в ближайшие дни, чтобы продолжить работу в интересах двусторонних отношений.

Напомним, ультраправый французский активист Квентин Деранк был забит до смерти в Лионе во время драки с предполагаемыми активистами крайне левых. Посольство США во Франции и бюро по борьбе с терроризмом Государственного департамента США заявили, что следят за развитием дела, и оба предупредили, что "насильственное радикальное левое движение набирает обороты" и должно рассматриваться как угроза общественной безопасности.

Отметим, что Чарльз Кушнер является отцом Джареда Кушнера и, соответственно, сватом президента США Дональда Трампа. Он занял свою должность прошлым летом. Кушнер уже был вызван в конце августа в Министерство иностранных дел после критики в отношении "недостаточных мер" в вопросах антисемитизма, которую Париж признал неприемлемой.