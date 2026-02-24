У Британії опублікують документи щодо призначення брата короля торговим посланцем

В уряді Британії вирішили опублікувати документи, пов’язані з призначенням торговим посланцем брата короля Ендрю Маунтбеттена-Віндзора на тлі скандалу через виявлені факти його спілкування з американським мільярдером Джеффрі Епштейном.

У вівторок уряд Британії погодився розкрити документи, пов’язані із призначенням Ендрю Маунтбеттена-Віндзора торговим посланцем, на тлі розслідування його зв’язків із засудженим американським мільярдером Джеффрі Епштейном.

Ендрю був спецпредставником Британії з міжнародної торгівлі та інвестицій у 2001-2011 роках та у цій неоплачуваній ролі багато подорожував і зустрічався з впливовими бізнесменами по всьому світу.

Поліція розпочала розслідування щодо нього після публікації матеріалів справи Епштейна, з яких з’ясувалося, що він передавав мільярдеру документи, до яких мав доступ завдяки своїй осаді. Здебільшого правила конфіденційності не дають права торговим посланцям ділитись подібними документами.

Нагадаємо, минулого тижня Ендрю Маунтбеттена-Віндзора затримали і на 12 годин забрали на допит, що стало першим затриманням члена королівської родини за понад 300 років; у нього вдома пройшли обшуки. Раніше на тлі скандалу його позбавили титулу принца.

Депутат від Консервативної партії Великої Британії Том Тугендгат закликав до парламентського розслідування щодо Маунтбеттена-Віндзора за підозрою у державній зраді.

Також постало питання про його виключення з лінії престолонаступництва.

